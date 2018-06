Wahhabitischer Kanalbau mit Hintergedanken: Saudi-Arabien will aus Katar eine Insel machen (Video)

Nach der Blockade Katars haben die Saudis nun ihre neusten Pläne enthüllt: Durch einen 60 km langen Kanal plant Saudi Arabien, aus der Halbinsel Katar zukünftig eine "Insel" zu machen. Eine weitere Provokation, die für zusätzliche Unruhe in der Region sorgen könnte.

Ein moderner Burggraben, getarnt als touristische Attraktion. An der Stelle, die Katar am nächsten liegt, wollen die Saudis zudem eine Militärbasis und eine Atommülldeponie errichten. Manchmal scheint die internationale Diplomatie eine einzige Posse zu sein. Der buchstäbliche Bau eines Grabens klingt wie der Bösewicht-Geistesblitz in einem Animationsfilm aus den Pixar-Studios.

