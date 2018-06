Neue Mauer: Linke-Politiker Bartsch pflanzt "sicherheitstechnische" Bäume in Israel

Wie der Jüdische Nationalfonds (KKL) in einer Presseerklärung Ende Mai mitteilte, nahm Bartsch an einem "Solidaritätsbesuch" zum 70. Jahrestag Israels teil. Die Landentwicklungsorganisation, die sich als Teil der der zionistischen Bewegung versteht, expliziert:

Er und seine Delegation gaben sich nicht allein mit Gesprächen mit Amtsträgern in Jerusalem zufrieden, sondern machten sich zudem auf, um das Land, seine Landschaften und seine Menschen kennenzulernen und nahmen an sicherheitstechnischen Anpflanzungen im Kibbuz Sufa … an der Grenze zum Gazastreifen teil."