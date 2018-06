Kriegserbe: Angelina Jolie besucht Mossul (Video)

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Im Rahmen ihrer Tätigkeit für das UN-Flüchtlingshilfswerk besuchte die Schauspielerin Angelina Jolie die zerstörte irakische Stadt Mossul.

Angelina Jolie, Sondergesandte der UN-Flüchtlingshilfe, ist in die Trümmerstadt Mossul gereist. Dort besichtigte sie Tod, Elend und Verderben in einer beinahe komplett zerstörten Stadt. Ab 2014 besetzte die Terrormiliz IS die Stadt für vier Jahre.