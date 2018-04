Spannungen zwischen Iran und Israel - IDF bereiten sich auf möglichen Vergeltungsangriff vor

Quelle: Reuters © Baz Ratner Benjamin Netanjahu in dem von Israel kontrollierten Teil der Golanhöhen, 4. Februar 2015.

Israel bereitet sich auf einen möglichen Vergeltungsschlag Irans auf Luftschläge in Syrien vor. Am Montag kamen iranische Berater bei einem Angriff in Syrien ums Leben, darunter ein Oberst. Israel hat bislang nicht die Verantwortung für den Angriff übernommen.