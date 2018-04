Israel: Soldat bezeichnet erschossenen Jungen als "Hurensohn" und drückt ab (Video)

Quelle: Reuters © Amir Cohen Symbolbild: IDF-Heckenschütze testet seine Waffe, Israel, 4. März 2008.

In den sozialen Medien verbreitet sich ein Video, in welchem ein IDF-Soldat am Grenzzaun zu Gaza auf einen Jungen schießt und ihn als "Hurensohn" beschimpft. Das Militär überprüft das Video. Die jüngsten Proteste im Gazastreifen kosteten bereits 32 Leben.