Israelischer Minister befürwortet Annexion des Westjordanlands - Wahlrecht für Araber unklar

Ben-Dahan machte die Bemerkungen in einem Interview mit dem der Siedlerbewegung nahe stehenden Nachrichtenportal Arutz Sheva und ging insbesondere auf die Frage der Demografie zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer ein.

Ben-Dahan fügte hinzu, das "Hauptproblem" wäre, dass "wir in Judäa und Samaria sind". Das gesamte Gebiet zerfällt zurzeit in mehrere Zonen, von denen einige von Israel verwaltet werden, einige von der Palästinensischen Autonomiebehörde. Er betonte aber, dass Israel dort ist, "weil dies unser Land ist und wir hier sind, um es niemals zu verlassen".

Die Souveränität, die gleichbedeutend mit einer formalen Annexion der zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde umstrittenen Gebiete wäre, müsse in Judäa und Samaria so bald wie möglich angewendet werden, fuhr er fort.

Doch selbst im Falle einer formalen Annexion, so der stellvertretende Minister weiter, gäbe es keine Notwendigkeit für die arabischen Bewohner des Gebiets, das Wahlrecht bei israelischen Wahlen zu bekommen, berichtet das Nachrichtenportal Middle East Monitor.

Selbst wenn wir das israelische Recht in Judäa und Samaria anwenden, sind die vollen Bürgerrechte nicht einfach zu geben, und schon gar nicht vom ersten Tag an. Wir werden mehrere Jahre warten müssen, wie es in jedem Land üblich ist", sagte er.