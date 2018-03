Kronprinz bin Salman: In nur 10 bis 15 Jahren kann es zum Krieg Saudi-Arabien - Iran kommen

Mohammed bin Salman, Kronprinz der saudischen Monarchie, der ist auf einem historischen Besuch – der erste seit fast 75 Jahren – bei Saudi-Arabiens engstem Verbündeten, den USA. In einem Interview mit dem Wall Street Journal forderte er diese Woche Einschränkungen, die "mehr Druck" auf Teheran ausüben würden.

Wenn wir nicht schaffen, was wir versuchen zu tun [den Iran mit Sanktionen zu belegen], werden wir wahrscheinlich in zehn bis 15 Jahren einen Krieg mit dem Iran haben", erklärte bin Salman, der mittlerweile aufgrund des Alters seines Vaters die Zügel der Macht über das Land in den Händen hält.