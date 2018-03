Vom Westen unterstützter saudischer Wahhabismus-Export sorgte für Akzeptanz pro-westlicher Regime

von Ali Özkök

Im Gespräch mit der Zeitung sagte bin Salman, dass die westlichen Verbündeten Saudi-Arabiens das Land aufgefordert hätten, während des Kalten Krieges in Moscheen und Madressen, auf Deutsch „Islamische Schulen“, in Übersee zu investieren, um einen Übergriff der Sowjetunion auf muslimische Länder zu verhindern.

Er fügte hinzu, dass aufeinanderfolgende saudische Regierungen diese Bemühungen aus den Augen verloren hätten, indem sie mit Blick auf den seinerzeit wachsenden sowjetischen Einfluss sagten: "Wir müssen alles zurückbekommen."

RT Deutsch sprach mit Tallha Abdulrazaq, Strategie- und Sicherheitsexperte an der britischen Universität Exeter, der betonte, dass der "Wahhabismus" den geopolitischen Erwägungen seiner Zeit sowohl den Saudis als auch dem Westen willkommen war. Abdulrazaq erklärte:

Trotz seiner oft radikalen Lehren lässt sich der so genannte "Wahhabismus" vor allem als eine politische Ideologie charakterisieren, die eine aktive Beteiligung der Geistlichkeit in der Politik ablehnt. Es ermutigt zu größerer persönlicher Hingabe an Gott und ermutigt die Menschen, sich von politischen Handlungen fernzuhalten. Natürlich ist das Bestreben, sich vor Gott zu bessern, nie zu Ende, also dachte Wahhabi, dass die Bevölkerung für immer politisch träge sein wird. Schließlich wird jede politische Aktivität als "Aufruhr", eine große Sünde im Islam, verurteilt werden.