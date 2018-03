Syrische Nonne: Jede vierte Frau wird von Rebellen sexuell angegriffen (Video)

Der von Russland eingerichtete humanitäre Korridor für Ost-Ghuta ist kein Erfolg. Menschen, die aus dem Gebiet zu flüchten versuchen, werden von Rebellen und Dschihadisten beschossen. Im Rebellen-Gebiet gibt es viele Probleme. Zudem wurde ein Viertel der Frauen in den umkämpften Gebieten zuvor sexuell angegriffen.

Mehr zum Thema - Syrien: Waffenstillstand scheitert wegen Terroristen-Angriffe (Video)

Die Äbtissin Agnes Mariam de la Croix gibt im Gespräch mit RT an, mit mehreren Familien in Ost-Ghuta in Kontakt zu stehen. Diese würden das Gebiet gerne verlassen, werden jedoch von den Rebellen daran gehindert. Die Versorgungslage sei sehr schlecht, selbst Wasser ist eine knappe Ressource. Zudem seien 25 Prozent der Frauen, die in Syrien aus umkämpften Gebieten flüchten, zuvor sexuell angegriffen worden.