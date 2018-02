Syrien: Gute Opfer, schlechte Opfer – abhängig davon, wer sie umbringt (Video)

Quelle: Reuters Diese verletzten Zivilisten aus dem syrischen Ost-Ghuta sind der westlichen Presse wichtiger als ihre Leidensgenossen im irakischen Mossul.

In Politik und Medien des Westens wird Ost-Ghuta als Hölle auf Erden deklariert. Und das zu Recht: Dort wird gekämpft und gestorben. So wie zuvor in Mossul und Rakka. Stets waren islamistische Terroristen die Gegner, aber die mediale Betrachtung ist unterschiedlich.