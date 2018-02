"Neue Operationsphase beginnt" - Erdogan kündigt Belagerungsring um Afrin an

Quelle: Reuters © Umit Bektas

Erdogan hat am Dienstag gegenüber Mitgliedern der AKP bekannt gegeben, dass die Türkei die von Kurden gehaltene Stadt Afrin "in den nächsten Tagen" einkreisen wird. Er will so Verhandlungen der YPG "mit dem syrischen Regime" verhindern.