Jemen: US-Luftschläge haben sich unter Präsident Trump versechsfacht

Quelle: Reuters © Khaled Abdullah Mitglieder der Huthi-Rebellen sammeln Teile einer abgeschossenen Drohne auf; Sanaa, Jemen, 1. Oktober 2017.

Daten des U.S. Central Command (CENTCOM) zeigen, dass die USA im Jahr 2017 sechsmal so viele Luftschläge auf den Jemen durchführten wie im Vorjahr. Zudem ist das US-Militär mit einer kleinen Zahl an Streitkräften auch vor Ort auf dem Boden präsent.