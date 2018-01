Israel: "Blutiger" Protest gegen geplante Abschiebungen afrikanischer Flüchtlinge

Israel plant 38.000 afrikanische Flüchtlinge in ihre Heimatländer abzuschieben, oder sie auf unbestimmte Zeit in Haft zu nehmen. Aus Protest wurden Köpfe von Schaufensterpuppen in Kunstblut getränkt und gemeinsam mit Protestschreiben vor der Einwanderungsbehörde von Tel-Aviv platziert.