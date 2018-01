Doppelmoral: Wenig Aufmerksamkeit in westlichen Medien für Massen-Proteste in Tunesien

Quelle: Reuters Proteste in Tunis, 9. Januar 2018

Die Proteste in Tunesien begannen fast zeitgleich mit denen im Iran. Auch in Tunesien treibt die schlechte wirtschaftliche Lage die Menschen auf die Straßen. Aber das vom Westen gelobte Tunesien findet wenig Beachtung in den Medien, der Fokus liegt auf dem Iran.