RT Exklusiv: Der erschütternde Überlebenskampf eines Geschwisterpaares in Deir ez-Zor [Video]

Saleh ist fünf Jahre alt, ihre Eltern haben vor einigen Jahren sie und ihre Geschwister im Zuge des Krieges und der IS-Blockade gegen das syrische Deir ez-Zor ihrem Schicksal überlassen. RT-Reporter Murad Gazdiev hat sie auf ihren Überlebenskampf begleitet.

Ihr Bruder hat die Einkesselung durch den IS nicht überlebt, er starb wie viele andere den Hungertod. Salehs ältere Schwester liegt schwerverletzt unter miserablen Umständen in einem improvisierten und zerstörten Krankenhaus. Außer Mitleid und bisher leeren Versprechungen haben sie nur sich selbst. Eine Reportage, die auch hartgesottenen Journalisten Tränen in die Augen treibt.