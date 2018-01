Gesetzentwurf bestätigt Einheit Jerusalems im israelischen Sinn

Quelle: Reuters © Goran Tomasevic Straßenszene Altstadt von Jerusalem, Israel, 18. Dezember 2017.

Am Dienstag wurde in Israel ein Gesetzesentwurf zugelassen, welches die Beanspruchung Ost-Jerusalems für die Palästinenser erschwert. In Zukunft braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Knesset, um Teile Jerusalems an "fremde Einheiten" abzugeben. Ein Ende der Zwei-Staaten-Lösung?