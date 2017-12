Hamas verhaftet salafistische Kämpfer, um Raketenangriffe auf Israel zu stoppen

Die Hamas hat in den drei Dekaden seit ihrer Gründung den gesellschaftlichen Zuspruch unter Palästinensern ausgeweitet - Feiern anlässlich des 30-jährigen Bestehens am 14. Dezember.

Die in Gaza ansässige Hamas-Regierung hat in den letzten Tagen eine Reihe von salafistischen Kämpfern verhaftet, um Raketenangriffe auf Israel zu stoppen. Die Hamas versucht, eine Eskalation der Gewalt zu vermeiden, diese Botschaft übermittelte sie unter anderem durch ägyptische Geheimdienste.

Durch ägyptische Geheimdienstquellen hat die Hamas die Botschaft vermittelt, dass sie versucht, eine Eskalation der Gewalt zu vermeiden, so ein Bericht vom Dienstag in der Zeitung Haaretz.

Nach Angaben der Hamas gehörten zu den Festgenommenen auch die Verantwortlichen für die jüngsten Raketenstarts.

Seitdem US-Präsident Donald Trump Jerusalem am 6. Dezember als Hauptstadt Israels anerkannt hat, wurden nach Angaben der Zeitung Haaretz fast 30 Raketen in den Negev abgefeuert. Etwa die Hälfte fiel kurz darauf und landete in Gaza, aber zweimal - am Sonntag und letzte Woche - landeten Raketen in besiedelten Gebieten südlich von Ashkelon und in Sderot. Es gab keine Verluste, aber es gab Schäden.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) griffen Hamas-Positionen im Gazastreifen mit Panzern und Kampfflugzeugen an. Sechs palästinensische Kämpfer wurden im Oktober getötet, als die Streitkräfte der IDF einen Tunnel vom Gazastreifen in das israelische Territorium sprengten.

Die israelischen Geheimdienste halten an der Einschätzung fest, dass die Hamas keinen Konflikt mit Israel anstrebt, der sich zu einem breiteren Krieg verschlechtern würde. Dennoch wurden eine Reihe von Luftangriffen gegen Waffenanlagen im Gazastreifen durchgeführt. Am Sonntag zielte die IDF auf sechs Waffenanlagen der Hamas.

Ich schätze, dass die Hamas nicht wirklich eine Konfrontation will, besonders nachdem wir einige ihrer Tunnel zerstört haben", so der israelische Verteidigungsminister Avigdor Liberman. Sie wissen, dass sie all ihre strategischen Werte verlieren werden und haben somit einen Anreiz, den Konflikt zu beenden."

Mit Bezug auf die Verhaftungen von Salafisten durch die Hamas in Gaza sagte Liberman am Dienstag:

Israel ist vorbereitet und bereit wie nie zuvor, und nach dem, was wir in den letzten zwei Tagen gesehen haben, hat die Hamas dies auch verinnerlicht und verstanden."

Am 14. Dezember 1987 gründete Scheich Ahmed Yasin die Hamas-Gruppierung im Gazastreifen.

Am Tag des dreißigjährigen Jubiläums veröffentlichte die Hamas einen Bericht, in dem behauptet wird, dass ihre Aktivitäten ausschließlich „auf den Interessen des palästinensischen Volkes“ gründen.

Am 7. Dezember 2017 kündigten Vertreter der Hamas die dritte Intifada an, den bewaffneten Kampf gegen Israel, als Reaktion auf die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt eines jüdischen Staates durch den US-Präsidenten Donald Trump.

Die Hamas wurde in Israel, den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union und Japan als Terrorgruppe anerkannt. In Australien und im Vereinigten Königreich gelten nur die Al-Qassam-Brigaden als terroristische Formation.