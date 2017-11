Syrien: US-Präsenz ist gemäß internationalem Recht illegal [Video]

Quelle: Reuters © Reuters US-Soldaten auf einer Patrouille in der Provinz Aleppo. Gemäß internationalem Recht ist die Präsenz des US-Militärs in Syrien illegal.

US-Verteidigungsminister James Mattis beruft sich auf die Vereinten Nationen, um die Präsenz der US-Truppen in Syrien zu rechtfertigen. Laut der UN-Charta gibt es jedoch nur zwei Szenarien, in denen ein militärisches Eingreifen in einem Land zulässig ist. Die USA erfüllen keins davon.