Beirut: Saudi-Arabien hält Premier Hariri gefangen - Internationaler Druck soll helfen

Quelle: Reuters

Hält Saudi-Arabien den zurückgetretenen libanesischen Premierminister Saad Hariri in Riad fest? Diese Ansicht herrscht zumindest innerhalb der libanesischen Regierung. Beirut will in Kooperation mit anderen Staaten die Rückkehr Hariris erzwingen, so ein hochrangiger Regierungsbeamter.