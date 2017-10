Syrien: Verkaufsschlager im Kriegsgebiet - Männerhandtaschen für das Überlebenswichtige

Im kriegsversehrten Syrien boomt das Geschäft mit Männerhandtaschen. Die Not macht das Accessoire zum "Must Have", gefüllt mit Ladegeräten fürs Mobiltelefon, Ersatzhandys, Bargeldbeständen, Papieren und dem Notwendigsten für das Unerwartete.