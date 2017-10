Texas: Hilfe für Hurrikan-Opfer nur bei Pro-Israel-Erklärung

Quelle: Reuters © Mike Blake Chris and Mindy Warren zeigen Galgenhumor nachdem der Tropensturm Harvey ihr Hab und Gut zerstörte, Houston, Texas, USA, 7. September 2017.

Bewohner der Stadt Dickinson in Texas, die sich nach Schäden an ihrem Hab und Gut durch den Hurrikan Harvey um Gelder zum Wiederaufbau bewarben, mussten schriftlich erklären, dass sie Israel nicht boykottieren und dies auch in Zukunft nicht tun werden.