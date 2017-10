Katar wirft Saudi-Arabien Ambitionen zum "Regimewechsel" vor

Anfang Juni dieses Jahres kappten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten diplomatische wie auch Handelsbeziehungen zu Katar mit der Begründung, das Land unterstütze Extremismus und Terror und lehne sich an den Iran an.

Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Außenminister Katars, erklärt gegenüber CNBC:

Wir beobachten, wie saudische Regierungsbeamte über einen Regimewechsel sprechen. Wir sehen ein Land, dass in die dunklen Zeiten der Stämme zurückfällt und versucht, sie in Stellung zu bringen, um auf verbündete Stämme in Katar Druck auszuüben.