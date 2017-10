US-Alliierte im Clinch: Irakische Armee rückt in Kirkuk ein - Kurden versprechen "harte Antwort"

Nach der irakischen Offensive auf die von den kurdischen Peschmerga kontrollierte Stadt Kirkuk befinden sich tausende kurdische Bewohner auf der Flucht. Der US-Generalstab nennt die Kämpfe zwischen seinen beiden Alliierten ein "Missverständnis".

Seit der Niederlage des IS verfolgen die siegreichen Fraktionen ihre eigenen Ziele. So wie in Syrien, sind die USA auch im Irak mit Partnern verbündet, die sich untereinander bekämpfen.