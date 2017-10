Personalnot: Israels Wehrpflichtige widmen sich lieber dem Cyberkrieg als dem Dienst an der Waffe

Quelle: Reuters © Amir Cohen Cybersicherheitstraining am NT Institute of Technology und Innovation, in Beersheba, Israel 28. August 2017.

Die jungen Israelis verlieren die Motivation am Wehrdienst an der Waffe und wollen lieber als Cyberkrieger-Krieger dienen. Ein vergleichsweise geringes Risiko und die Aussicht einer Anstellung auf Lebenszeit erscheinen vielen attraktiver als der Dienst an der Waffe.