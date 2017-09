Moskau: Fünf hochrangige Dschihadisten in Syrien bei Luftangriff getötet

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Hochrangige Kämpfer der Nusra-Front wurden bei einem russischen Luftangriff in der syrischen Provinz Idlib getötet.

Fünf hochrangige Kommandeure der Nusra-Front, die im September an einem Angriff auf russische Militärpolizisten in der syrischen Provinz Hama beteiligt waren, wurden bei einem Luftangriff in der Provinz Idlib getötet, erklärte das russische Verteidigungsministerium.