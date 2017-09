Der erste Verlust? Französischer Fallschirmjäger bei Operation zwischen Irak und Syrien „getötet“

Quelle: Reuters

Ein französischer Soldat eines Spezialaufklärungsregiments wurde bei einem „kampfbezogenen“ Zwischenfall am Samstag in einem nicht definierten Raum zwischen Irak und Syrien getötet, bestätigte die französische Regierung. Bemerkenswert ist, bisher war nicht bekannt, dass die Einheit offiziell in Syrien oder Irak operiert.