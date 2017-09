Russisches Verteidigungsministerium: US-Geheimdienste stecken hinter Al Nusra-Offensive in Idlib

Quelle: Reuters

Das russische Verteidigungsministerium gibt an, dass ihren Daten zufolge eine Offensive von Al Nusra-Terroristen und deren Verbündeten in Syrien von US-Sicherheitsdiensten orchestriert wurde, um die erfolgreiche Operation der syrischen Armee in der Nähe von Deir ez-Zor zu unterminieren.