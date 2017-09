Syrien: US-Luftwaffe tötet 12 Zivilisten im Kampf gegen "Islamischen Staat"

Die US-Luftwaffe soll in Syrien im Kampf gegen den "Islamischen Staat" zwölf Zivilisten getötet haben. (Symbolbild)

Laut syrischen Medien hat die US-geführte Anti-IS-Koalition in der südostsyrischen Stadt Al Mayadin 12 Zivilisten bei einem Luftangriff getötet. Laut dem US-Generalstab richtete sich der Angriff gegen die Infrastruktur des "Islamischen Staates" (IS).

Die Taktik der US-Koalition in Syrien erinnert an die rücksichtlose Vorgehensweise, mit der sie auch im Irak schon zu Werke ging. Der IS indessen bedient sich ebenfalls seiner altbekannten Taktik, Menschen als Schutzschilde zu missbrauchen.