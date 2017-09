Ortsquellen: Syrische Armee kappt wichtigste Nachschub-Route des IS in Deir-ez-Zor

Quelle: Sputnik Kämpfer der syrischen Regierungsarmee streifen durch ihre Positionen um Deir-ez-Sor am 15. September 2017.

Die syrische Regierungsarmee und ihre Verbündeten haben am Sonntag die wichtigste Versorgungsroute der Terrormiliz IS (auch Daesh) in Deir-ez-Zor abgeriegelt und den südöstlichen Vorort al-Dschafra unter ihre Kontrolle gebracht.