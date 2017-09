Medienbericht: Über 11.000 syrische Blanko-Pässe in den Händen des IS

Quelle: Reuters © Reuters Der "Islamische Staat" soll sich über 11.000 syrische Blanko-Pässe beschafft haben. (Symbolbild)

Laut einer Recherche der „Bild am Sonntag“ könnten sich über 11.000 syrische Blanko-Pässe in den Händen des „Islamischen Staates“ (IS) befinden. Die Zeitung beruft sich auf Dokumente der Polizei und des Bundesinnenministeriums. In die Papiere müssten nur noch Personendaten eingefügt werden.