Russisches Verteidigungsministerium: Syrische Armee zerschlägt „Islamischen Staat“ in Zentralsyrien

Quelle: Sputnik

Syrische Regierungstruppen haben mit russischer Luftunterstützung das letzte Gebiet der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Zentralsyrien zerschlagen. Die syrische Armee nahm die strategisch wichtige Stadt Akerbat in der Hama-Provinz ein, bestätigte Russlands Verteidigungsministerium. Als nächstes will die syrische Armee auf das letzte Rückzugsgebiet des IS in Deir ez-Zor vorstoßen.