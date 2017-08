Tal Afar: Ließ irakische Armee den IS nach Syrien abziehen?

Tal Afar im Irak ist beinahe komplett vom IS befreit. Geblieben sind unzählige Sprengfallen, die von den Terroristen an allen nur erdenklichen Stellen platziert worden sind. Kühlschränke, Lichtschalter, selbst Betten und Sofas explodieren, wenn man nicht vorsichtig ist und eine der Fallen übersieht.

Bereits am 25. August durften 400 Familien von IS Kämpfern Tal Afar unbehelligt in unbekannte Richtung verlassen. In der irakischen Armee gibt es nun Gerüchte, dass auch 2.000 IS-Kämpfern freies Geleit gewährt worden ist.

Ihr Weg hätte sie nach Syrien geführt. Eine Bestätigung dieses Gerüchts gibt es derzeit noch nicht.