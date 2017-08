Irak: Kampf um Tal Afar - Zivilisten zwischen den Fronten

Quelle: Reuters © Reuters Während sich die irakischen Truppen in den Außenbezirken der Stadt sammeln, weht schwarzer Rauch über dem Zentrum Tal Afars.

Im Irak konzentriert sich derzeit der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) auf die Stadt Tal Afar, die westlich von Mossul in der Nähe der syrischen Grenze liegt. Die Bewohner der Stadt stehen zwischen dem IS auf der einen und der irakischen Armee auf der anderen Seite.