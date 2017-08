Verbündete im Clinch: Emirate wollen "säkularen Nahen Osten" - Saudis wittern "Verschwörung"

Die Tochter des ehemaligen Außenministers Saud Bin Abdulaziz Al-Saud, der das Amt zwischen 1975 bis 2015 bekleidete, empörte sich über die Aussagen des emiratischen Botschafters in den USA. Am Sonntag tat die Prinzessin ihre Kritik im Mikro-Bloggingdienst Twitter kund. Sie warnte mit Blick auf die Aussagen von Botschafter Yusef al-Otaiba, dass „sich eine offensichtliche Verschwörung gegen Saudi-Arabien und die Islamische Welt“ breitmacht. Sie betonte:

Erzürnt über die Aussagen aus den Emiraten, mit denen Riad traditionell gute Beziehungen führt, sagte sie weiter:

Am Samstag gab der emiratische Botschafter dem US-Fernsehsender PBS ein Interview. In diesem sprach al-Otaiba auch im Namen der saudischen Führung. Er sagte:

Wenn Sie die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten und Bahrein fragen, was für einen Nahen Osten sie in zehn Jahren sehen wollen, dann haben sie eine Perspektive, die gegen Katar ist. Wir wollen säkulare, stabile, prosperierende und starke Regierungen sehen.

Als al-Otaiba diese Aussage traf, sprach er offenbar nicht wirklich für Saudi-Arabien, das global islamistisch-salafistische Strömungen finanziell und ideologisch finanziert. Riad betrachtet sich außerdem als Schutzmacht der heiligen muslimischen Stätten in Mekka und Medina. In Syrien finanziert Riad islamistische Rebellengruppen wie Dschaisch el-Islam (zu Deutsch: Armee des Islam).

Der emiratische Botschafter fokussierte seine Kritik für die Missstände des Nahen Ostens ausschließlich auf Katar. Er behauptete:

In den letzten 15 Jahren sahen wir Katar Gruppen wie die Muslimbruderschaft, Hamas, Taliban und islamische Gruppen in Syrien und der Türkei unterstützten. Das ist genau die entgegengesetzte Richtung, in die wir die Region gehen sehen wollen.“