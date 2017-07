"Mad Max" im Nahen Osten: IS bastelte sich seine eigenen Panzerwagen

© Screenshot/YouTube

Bei der Befreiung von Mossul hat die irakische Armee zahlreiche Panzerwagen des IS beschlagnahmt - und stellt diese derzeit auf einem Polizeigelände in Hamam al-Qalil zur Schau. Am Ende fallen die Gerätschaften jedoch der Zerstörung anheim.