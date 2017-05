Trumps Treffen mit Abbas im Schatten des Terrors von Manchester

Quelle: Reuters © Jonathan Ernst US-Präsident Trump und der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, nach der Pressekonferenz in Bethlehem, Westjordanland; 23. Mai 2017.

Präsident Trump befindet sich auf seiner ersten Auslandsreise. Nach einem ersten Stopp in Riad landete er am Montag in Tel Aviv. Am heutigen Dienstag stand ein Treffen mit dem Palästinenserführer Mahmoud Abbas an, das der Terror in England überschattete.