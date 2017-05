IS testet Chemie-Waffen an lebenden Opfern – Einsatz angeblich in USA und EU geplant

Dokumente die bei der Rückereroberung der Universität Mosul entdeckt wurden, belegen großangelegte Versuche des “Islamischen Staates” (IS) mit Chemiewaffen an IS-Gefangenen. Die Dokumente wurden von britischen und US-Geheimdiensten verfiziert.

Irakische Spezialkräfte fanden die Dokumente in einem Versteck in der Universtät von Mosul, nachdem sie den Campus von IS-Dschihadisten erobert hatten. Die Unterlagen belegen, dass der IS Gefangene als menschliche Versuchskaninchen nutzte und an diesen mindestens zwei chemische Wirkstoffe teste. Die eingesetzten Substanzen werden zur Herstellung von Pestiziden genutzt und sind leicht verfügbar.

Quelle: Reuters Blick auf die Überreste der Universitätsbibliothek von Mosul

Die Universität von Mosul war nach der Einnahme durch IS-Dschihadisten jahrelang Hauptforschungszentrum des IS für Chemiewaffenversuche. Mittlerweile soll der IS nach der Offensive auf Mosul seinen Chemiewaffen-Forschungsschwerpunkt nach Syrien verlagert haben.

Analysten von britischen und US-Geheimdiensten bestätigten gegenüber The Times die Echtheit der Dokumente und gaben ihrer Besorgnis Ausdruck, dass die Experimente mit Blick auf Angriffziele im Westen vorgenommen worden sind.

In einem Fall wurde einem IS-Gefangenen Thallium(I)-sulfat zugeführt. Der Mann starb qualvoll innerhalb weniger Tage, nachdem massiven Aufquellen seines Magens und Gehirns. Thallium-sulfat ist ein hochgiftiger Wirkstoff, welcher früher auch als Rattengift eingesetzt wurde.

In einem weiteren dokumentierten Experiment, wurde einem IS-Gefangenen ein Nikotin-Stoff eingespritzt, der Mann starb innerhalb von zwei Stunden.

Der IS soll für seine Versuche und Forschungsreichen zahlreiche Chemieexperten aus Syrien und Irak nach Mosul gebracht haben.

Der von der Times kontaktierte Chemiewaffenexperte Hamish de Bretton-Gordon zog Parallelen zu Versuchsreihen der Nazis in den 1940er Jahren:

Dies ist eine grauenerrengender Rückkehr zu der Zeit, als die Nazis Nervengas an Menschen austesteten.

Seit April 2017 soll der IS alleine auf die US-geführte Koalition zur Rückeroberung von Mosul 14 Angriff mit Chemiewaffen durchgeführt haben.