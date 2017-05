Syrische Armee rückt auf US-Militärbasis in al-Tanf vor

Truppen der syrischen Regierung, begleitet von iranischen Soldaten und Kämpfern der libanesischen Hisbollah, sind nur noch 24 Kilometer von einer gemeinsamen Spezialtruppenbasis der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs entfernt.

Möglicherweise droht nun eine Konfrontation. Im letzten Jahr wurden britische SAS-Spezialeinheiten auf dem stark befestigten Stützpunkt in al-Tanf fotografiert. Sie sollen zusammen mit US-Truppen agieren. Dort nehmen sie Berichten zufolge unter anderem eine Ausbilderrolle wahr.

Die Iraner sind diejenigen, die den Vorstoß [der syrischen Armee] in Richtung al-Tanf befördern, unter der Losung 'Kampf dem Großen Satan', also den Vereinigten Staaten und der internationalen Koalition", sagte ein Sprecher der so genannten Freien Syrischen Armee in al-Tanf im Gespräch mit der Zeitung The Telegraph.