Neue Syrien-Gespräche in Genf: Geringe Erwartungen an Erfolg der UN-Verhandlungen

Quelle: Reuters Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura bei den Vorbereitungen zu den Syrien-Gesprächen in Genf, 6. Mai 2017.

In der Schweiz treffen heute zum sechsten Mal die syrische Regierung und die bewaffnete Opposition aufeinander. Anders als bei den Gesprächen in Astana, wo Russland, der Iran und die Türkei schnelle Lösungen für Syrien vorantreiben, fehlt es UN-Vermittler de Mistura an internationaler Unterstützung.