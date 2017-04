Netanjahu nach diplomatischem Eklat: "Gabriels Verhalten war instinktlos"

Auf seiner Reise durch den Nahen Osten machte Bundesaußenminister auch in Israel Station und traf sich mit regierungskritischen Organisationen. Dies sorgte für einen bisher einmaligen diplomatischen Eklat. Nun ergehen sich beide Seiten in Schuldzuweisungen.

Bei seinem Besuch in Israel traf sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel mit zwei NGOs, genauer den Organisationen Breaking the Silence (BtS) und B'Tselem. Beide kritisieren Israels Siedlungspolitik in Gebieten, auf die Palästinenserorganisationen Anspruch erheben. Vor allem die Arbeit von BtS erweckt dabei das Misstrauen der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu.

Nachdem sich Gabriel die diplomatische Freiheit genommen hatte, mit diesen Organisationen ein Treffen abzuhalten, bekräftigte Netanjahu nochmals seine ablehende Haltung:

Ich empfange keine Diplomaten anderer Länder, die Israel besuchen und sich dabei mit Organisationen treffen, die unsere Soldaten Kriegsverbrecher nennen.

Der Vorwurf Netanjahus an die Adresse Gabriels lautete:

Ich finde, es war äußerst instinktlos, zu diesem Zeitpunkt ein solches Treffen stattfinden zu lassen.

Die Organisation Breaking the Silence bietet israelischen Soldaten die Möglichkeit, anonym über vermeintliche oder tatsächliche Erfahrungen in den von Israel kontrollierten Palästinensergebieten zu berichten. Was die oftmals sehr jungen Soldaten dabei offenbaren, passt oftmals nicht in den Narrativ der sich gegen terroristische Palästinenser wehrenden "einzigen Demokratie in der Region".

Anonyme Berichte über behauptete Missstände

Andererseits lassen sich anonyme Berichte auch regelmäßig nur schwer verifizieren und gerade die israelische Regierung oder Armee wird auf diese Weise jedweder Möglichkeit beraubt, behauptete Missstände und Vorfälle zu untersuchen oder Abhilfe zu schaffen.

Noch im vergangenen Jahr hätte die Organisation ihre Server fast für immer herunterfahren müssen, nachdem sich die Initiatoren vor Gericht wiederfanden. Es ging um die Aussagen von Soldaten über behauptete Kriegsverbrechen der israelischen Armee während des Gaza-Kriegs 2014. Die israelische Staatsanwaltschaft wollte BtS vor Gericht dazu zwingen, ihre Quellen offenzulegen. Ronit Heyd vom New Israel Fund kommentierte die Absicht der Staatsanwaltschaft wie folgt:

Dies ist ein Versuch, Organisationen zu stigmatisieren, die eine andere politische Auffassung haben. Eine Einstellung, die für die Regierung unbequem ist, stellt eine Bedrohung für den demokratischen Charakter des Staates Israel dar.

Der Gründer der Organisation und selbst ehemalige Soldat der israelischen Armee, Yehuda Schaul, äußerte sich ebenfalls zum BtS-Fall:

Ein Drittel aller Leute die wir interviewen, ist immer noch im Dienst. Die könnten im Gefängnis landen, nur weil sie mit uns sprechen. Einige der Soldaten reden über Straftaten und belasten sich damit selbst. Das kann gegen sie verwendet werden.

Letzten Endes wurde das Verfahren im März des Jahres 2017 eingestellt. Zugrunde lag dem Verfahren ein Gesetz, dass im Jahre verabschiedet wurde: das so genannte Transparenz-Gesetz. Das Gesetz sieht Auflagen für alle israelischen NGOs fest, die mehr als 50 Prozent ihres Budgets aus ausländischen staatlichen Quellen beziehen.

Soros-finanzierte Organisation beklagt Transparenz-Gesetz

So müssen die entsprechenden Organisationen der staatlichen Registrierstelle darüber Bericht erstatten, dass sie aus dem Ausland finanziert werden. Ebenso müssen sie bei der Teilnahme an Parlamentssitzungen offenlegen, dass sie aus dem Ausland finanziert werden. Darüber hinaus müssen die NGOs auch bei öffentlich zugänglichen Publikationen dieses Faktum offenlegen.

In einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2016 äußert der selbst vor allem mit privaten Mitteln des bekannten US-amerikanischen Milliardärs und Philanthrophen George Soros unterhaltene New Israel Fund folgende Ansicht:

In dem verabschiedeten Gesetz geht es nicht um Transparenz, sondern um Einschüchterung. Es zielt auf israelische NGOs ab, die Fördergelder von ausländischen Regierungen erhalten, und das sind fast ausschließlich Organisationen mit progressivem Weltbild. Enorme Summen, die von privaten Spendern aus dem Ausland an ultranationalistische Organisationen gehen, sind von den neuen Vorgaben nicht betroffen.

Auch wenn die bundesdeutschen Reaktionen nicht annähernd mit dem Sturm der Entrüstung vergleichbar ist, den die russische Regierung nach der Verabschiedung eines ähnlichen Gesetzes über sich ergehen lassen musste, gab es doch auch Kritik am israelischen Transparenz-Gesetz. So kam das Magazin Der Spiegel nicht umhin, sein Kurzzeitgedächtnis zu bemühen und titelte:

Das erinnert an Russland.

Seit Ende des Jahres 2012 gilt in Russland ebenfalls ein Gesetz, das größtenteils aus dem Ausland finanzierte Organisationen als "ausländische Agenten" führt und zu mehr Transparenz zwingt. Die entsprechenden Gesetzesänderungen betreffen jedoch nur russische NGOs, wie auch die Gesetzesmaterialien präzisieren:

Also solche, die in Russland gegründet wurden. Für Repräsentanzen ausländischer NGOs, religiöse Organisationen, Arbeitgeberverbände, Handelskammern und andere Formen gelten sie nicht.

Ob ein Gesetz, das vom Ausland finanzierte Organisationen zur Offenlegung seiner Einkünfte zwingt, als undemokratisch zu bezeichnen ist, ist ohnehin ein Punkt, über den sich diskutieren lässt. Die Empörung, die die Einführung der neuen Vorschriften in Russland innerhalb des westlichen Polit-Establishments und in den Medien begleitete, ist jedoch nicht mit dem eher zaghaften Tadel am israelischen Gesetz vergleichbar.

Legitime Kritik oder staatsfeindliche Propaganda?

Hinzu kommt die Tatsache, dass sich Israel in seinem Selbstverständnis als demokratische "Villa im Dschungel" versteht. So formulierte es zumindest der ehemalige israelische Verteidigungsminister Ehud Barak. Bei aller womöglich berechtigten Kritik an der Arbeit von Organisationen wie etwa BtS steht die Reaktion Netanjahus der "einzigen Demokratie im Nahen Osten" möglicherweise nicht gerade gut zu Gesicht.

Eine wahrlich gefestigte freiheitliche Gesellschaft würde wohl kaum derartig beleidigt auf den Besuch eines deutschen Außenministers bei einer von den Staatsorganen kritisch beäugten Organisation reagieren.

Sicherlich ist Sigmar Gabriel ein Politiker, dem hin und wieder das diplomatische Feingefühl abgeht, doch mit seiner Kritik an Gabriels "Instinktlosigkeit" bezog sich Netanjahu auf eine ganz eigene Einschätzung der israelischen Regierung:

Breaking the Silence ist keine Menschenrechtsorganisation. Ihr geht es darum, israelische Soldaten zu kriminalsieren.

Des Weiteren erklärte Netanjahu:

An diesem Tag trauern wir um die im Holocaust ermordeten Angehörigen unseres Volkes und um unsere gefallenen Soldaten.

Darf der israelische Staat jedoch deshalb nicht, kontrovers, kritisiert werden? Zeit Online formulierte es so:

Kann man die Netanjahu-Regierung kritisieren, ohne in die Antisemitismusfalle zu tappen?

Zu diesem Thema gibt es eine grobe Orientierung, die darauf hinausläuft, dass sich legitime Kritik an Israel und dessen Regierung von antizionistischem Antisemitismus vor allem anhand der Frage scheiden lässt, ob die Kritik in einer Weise vorgebracht wird, die delegitimierend oder dämonisierend ist oder auf doppelten Standards beruht.

Im BtS-Fall geht es wohl auch um die nationale Sicherheit, entsprechend müsste die Frage wohl heißen:

Kann man die eigene Regierung kritisieren, ohne deshalb als Verräter zu gelten?

In einem Artikel im Cicero spricht der israelische Journalist Ben-Dror im Zusammenhang mit BtS gar von anti-israelischer Propaganda:

Gabriels Hang zur Crash-Car-Diplomatie

Dennoch hat er recht, wenn er argumentiert, dass sich Gabriel in den USA auch nicht mit "Vertretern der Zivilgesellschaft" etwa in Form der Whistleblowerin Chelsea Manning trifft, oder mit Jess Cunningham, der mutmaßliche US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak aufgedeckt hat. Auch ist auch nichts darüber bekannt, dass Gabriel je einen ähnlichen Diskurs mit einer innerstaatlichen Fundamentalopposition anlässlich von Besuchen im Iran, in Ägypten, in den Golfmonarchien oder auch in den Palästinensergebieten gesucht hätte, sodass sich auch diesbezüglich die Frage stellt, was in Israel daran so dringlich wäre.

Aber darauf bezieht sich Netanjahus Kritik eben nicht, wenn er seine Hoffnung äußert:

Ich hoffe, dass sich Gabriel bei seinem nächsten Besuch mit mir trifft anstatt mit einer radikalen Randgruppe, die Israels Sicherheit untergräbt.

Bevor sich der deutsche Außenminister mit den Vertretern der Organisation traf, versuchte der israelische Ministerpräsident nach eigener Aussage, Gabriel telefonisch zu kontaktieren, um seine Sicht der Dinge darzulegen und "die Sache zu bereinigen" - und fügt hinzu:

Aber er lehnte ein Telefonat ab.

Auch das sicherlich kein Zeichen von diplomatischem Fingerspitzengefühl und wieder mal ein "typischer Gabriel".