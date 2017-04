Tausende inhaftierte Palästinenser treten aus Protest gegen Haftbedingungen in den Hungerstreik

Quelle: Reuters © Mohammed Salem Männer stellen die Rollen der hungerstreikenden palästinensischen Gefangenen und israelischen Soldaten nach; Palästinensisches Gebiet, Gaza-Stadt, 17. April 2017.

Mehr als Tausend inhaftierte Palästinenser sind in Israel in einen unbegrenzten Hungerstreik getreten. Sie fordern eine Verbesserung ihrer Haftbedingungen. Nach einer Welle der Gewalt gegen Israelis steigen die Haftzahlen. Auch Journalisten, die über die Bedingungen des Lebens in Haft berichten wollen, werden schnell festgenommen.