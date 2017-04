Nach US-Luftangriff: Sicherheitsberater im Weißen Haus fordert offen Sturz der Regierung in Syrien

Um weiter Druck aufzubauen, charakterisierte der Beamte den US-amerikanischen Luftschlag gegen eine syrische Luftwaffenbasis am Freitag als eine Möglichkeit für Russland, seine Unterstützung für die syrische Regierung zu überdenken. Seiner Meinung nach können die syrische Armee und die Terrormiliz „Islamischer Staat“ simultan besiegt werden.

Was wir sagen, ist, dass sich andere Staaten ein paar harte Fragen stellen müssen“, sagte der einflussreiche Berater McMaster in einem Interview mit Fox News am Sonntag. „Russland muss sich fragen, was es tun will. Warum unterstützen wir Assad in Syrien, der einen Massenmord an seiner Bevölkerung verübt?“