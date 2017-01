Syrien: Nach Abkommen von Astana eskalieren Kämpfe zwischen diversen Rebellengruppen

Quelle: Reuters Militante Extremisten trainieren in Idlib, Syrien

Nach der Syrien-Konferenz in Astana verstärken sich die Kämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen der oppositionellen Kräfte, insbesondere in Idlib. Nahost-Analysten fordern von der Trump-Regierung, zukünftig auf Waffen- und Geldzuweisungen an die extremistischen Gruppen zu verzichten.