Groß-Offensive und massive Geländegewinne durch IS in Syrien: Terroristen kommen aus Mossul

Quelle: Reuters Syrische Zivilisten werden nach einem Angriff von sogenannten Rebellen in ein Krankenhaus transportiert.

Der "Islamische Staat" hat eine große Offensive gegen eine syrische Luftwaffenbasis in der syrischen Provinz Deir Ez-Zor begonnen. Die Terroristen sollen aus der irakischen Stadt Mossul kommen. Die Kämpfer des IS haben in der Provinz massive Gewinne gemacht. 120.000 Zivilisten sind nun bedroht und von der Versorgung abgeschnitten. Es handelt sich um die entschiedenste IS-Offensive seit langer Zeit. Die USA haben erwartet, das IS-Kämpfer aus Mossul fliehen werden.