Al-Assad über Friedensverhandlungen: "Wir sind bereit für alles, aber mit wem sollen wir reden?"

Das Problem bezüglich der bevorstehenden Friedengespräche in Syrien besteht darin, zu erkunden, wer die "wirkliche Opposition" im Land sei und ob diese am Tisch vertreten sein wird. Das bemerkte der syrische Präsident Baschar al-Assad im Gespräch mit französischen Parlamentsabgeordneten, nachdem eine Delegation aus Paris die lange umkämpfte Stadt Aleppo besucht hatte.

Al-Assad erklärte, dass er bereit sei, eine syrische Regierungsdelegation zu den Friedensverhandlungen in die kasachische Hauptstadt Astana zu entsenden. Die Verhandlungen werden durch russische und türkische Vermittlung ermöglicht. Das Staatsoberhaupt sagte:

Eine entscheidende Frage bleibe jedoch, mit wem die Delegation verhandeln wird, gab al-Assad zu bedenken.

Aber wer kommt von der anderen Seite? Wir wissen es noch nicht. Wird es die wirkliche syrische Opposition sein? Und wenn ich syrische Opposition meine, dann nicht jene Vertreter mit Wurzeln in Saudi-Arabien, Frankreich oder Großbritannien. Es sollte die Opposition sein, die über syrische Fragen diskutieren möchte", sagte der syrische Präsident laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA.

Gegenüber RT Deutsch erklärte der syrische Journalist der Nachrichtenagentur Sputnik und Gründer des Nachrichtenportals "Damascus Insider", Suliman Mulhem, die Erwägungen al-Assads mit folgenden Worten:

Im Grunde genommen will Präsident al-Assad damit aussagen, dass nicht jede Gruppe der bewaffneten Opposition es verdient, Teil der Verhandlungen zu sein. Die Interessen dieser Gruppen stehen im direkten Konflikt mit den Interessen Syriens und des syrischen Volkes. Dabei bezieht sich al-Assad vor allem auf ultra-islamistische Organisationen wie den Islamischen Staat, die al-Qaida-nahe Dschabhat Fatah al-Scham und andere. Diese sind einfach nicht kompatibel mit den Zielen der syrischen Regierung, einen säkularen Staat aufrechtzuerhalten."

Auf die Frage, ob er bereit sei, die Präsidentschaft aufzugeben, falls dies notwendig würde, sagte das syrische Staatsoberhaupt:

Meine Position ist abhängig von der Verfassung Syriens. Und diese hat einen sehr klaren Mechanismus, wenn es darum geht, einen Präsidenten an die Macht zu bringen oder ihn loszuwerden. Wenn sie also über diesen Punkt reden wollen, dann müssen sie auch die Verfassung diskutieren, welche sich vom Volkswillen ableitet, also bräuchten wir ein Referendum.