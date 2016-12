Putin bestätigt Abkommen zu Waffenstillstand und Beginn von Friedensgesprächen für Syrien

Diese von uns erzielte Vereinbarung ist, wie wir alle wissen, sehr fragil. Sie verlangt besonderes Augenmerk, viel Geduld, eine sehr professionelle Haltung sowie einen permanenten Kontakt mit unseren Partnern", so Putin bei einem Treffen mit dem russischen Außen- und dem Verteidigungsminister.

Das Abkommen unterteile sich in drei Hauptdokumente, erläuterte Putin weiter:

Das erste wurde von der syrischen Regierung und der syrischen Opposition unterzeichnet, um die Feindseligkeiten auf dem Territorium der Arabischen Republik Syrien zu beenden. Das zweite Dokumente beinhaltet ein Bündel an Maßnahmen, um die Einhaltung des Waffenstillstand zu kontrollieren. Das dritte Dokument ist ein Memorandum über die Bereitschaft, Friedensgespräche zu der Syrien-Krise in die Wege zu leiten.

Die Übereinkunft sei das Ergebnis der gemeinsamen Verhandlungen und Anstrengungen von Russland, der Türkei und Iran, betonte Putin weiter:

Großartige Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Türkei geleistet. Wie wir wissen, gab es vor kurzem ein trilaterales Treffen in Moskau. Der Außenminister Russlands, der Türkei und des Irans haben ein Abkommen ausgearbeitet, in dem alle beteiligten Nationen die Verpflichtung eingingen, nicht nur für die Kontrolle des Friedensprozesses zu sorgen, sondern auch als völkerrechtliche Garanten für Syrien zu agieren.