Panne bei Militärübung in Israel: Panzer befährt Transporter und kippt um (Video)

Auf Twitter sind Videos aufgetaucht, die eine Panne beim israelischen Militär zeigen: Ein Panzer befährt einen speziellen Transporter, hält nicht an und kippt um. Der Vorfall mit nur einem Verletzten soll sich am Sonntagnachmittag bei einer Übung ereignet haben.

Bei einer Übung des israelischen Militärs hat es eine spektakuläre Panne gegeben. Ein Panzer der Merkava-Klasse sollte einen speziellen Transporter befahren, die Operation ging jedoch schief. Nachdem das Kettenfahrzeug die Lkw-Plattform befahren hatte, stoppte es nicht, sondern beschleunigte. Der Panzer kippte schließlich um und landete auf seinem Turm.

תיעוד התהפכות הטנק בבקעה pic.twitter.com/6D7jtjasrh — Or Heller אור הלר (@OrHeller) November 22, 2020

Gleich danach schaltete sich im verunglückten Militärwagen das automatische Feuerlöschsystem ein. Anwesende Soldaten stoben auseinander. Die Szene wurde gefilmt und später auf Twitter veröffentlicht.

טוב הגיעה עוד זווית של הארוע pic.twitter.com/ub6WCkJ0Ks — Or Heller אור הלר (@OrHeller) November 22, 2020

Nach Angaben der Zeitung The Jerusalem Postwurde bei der Panne ein Reservist verletzt. Der Panzerfahrer wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert. Er zog sich allerdings nur leichte Prellungen zu. In einer ersten Befragung sagte der 24-Jährige aus, das Gaspedal habe plötzlich geklemmt. Für die Zeit der Untersuchung wurden alle Aktivitäten der Division mit den Panzern ausgesetzt.

