Erdbeben erschüttern Griechenland und Westen der Türkei

Einheimische und Beamte suchen in einem eingestürzten Gebäude in Izmir nach Überlebenden. 30. Oktober 2020

Im Westen der Türkei hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 6,6 habe in der Ägäis vor Seferihisar in der Provinz Izmir gelegen. Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Besonders betroffen sei die Insel Samos.

Am Freitag berichtete die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu, dass sich in der Ägäis vor Seferihisar in der Provinz Izmir ein starkes Erdbeben ereignet hat. Die türkische Behörde für Katastrophen-und Notfallmanagement (AFAD) erklärte, dass das Erdbeben eine Stärke von 6,6 hatte. Das Epizentrum befand sich circa 17 Kilometer von der Küste der Provinz Izmir entfernt in einer Tiefe von 16 Kilometern, fügte die AFAD hinzu. Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis melden türkische Medien vier Tote. 120 Menschen seien verletzt worden, berichtete der Nachrichtensender TRT.

Den seismologischen Labors der Universität Athen zufolge befand sich das Epizentrum des Erdbebens in Griechenland 24 Kilometer nordwestlich der Insel Samos in einer Tiefe von 10 Kilometern. Dort gab es Berichte über Gebäudeschäden. Das Erdbeben war auch in Athen zu spüren.

Viele Videos und Fotos wurden von türkischen Medien und Twitter-Nutzern bereits auf Twitter veröffentlicht.

#Erdbeben in #Izmir. Eine Aufnahme zeigt die Wucht. Die Stärke wird von 6,6 bis 7,1 angeben.

Geçmiş olsun İzmir #deprempic.twitter.com/WVejZzYC4W — TRakya (@GueHLKa) October 30, 2020

Nach dem Erdbeben waren in der Westtürkei mehrere Gebäude eingestürzt und Menschen verschüttet worden. Das Meer trat über seine Ufer. Das Beben ereignete sich einem lokalen Fernsehsender zufolge um 14.51 Uhr Ortszeit.

