Ein Wandbild in der iranischen Hauptstadt Teheran, 10. Oktober 2020.

Die Aufhebung der UN-Beschränkungen, die dem Iran den Handel mit Rüstungsgütern verbieten, werde eine große Niederlage für die USA bedeuten. Dies verkündete Teheran und fügte hinzu, dass Washingtons Versuche, den Iran wirtschaftlich zu zermürben, erfolglos seien.

Die Aufhebung des internationalen Embargos am 18. Oktober, das dem Iran den Kauf und Verkauf von militärischer Ausrüstung verbietet, wird als "der Tag der Niederlage der USA" in Erinnerung bleiben, betonte Saeed Khatibzadeh, Sprecher des iranischen Außenministeriums, am Montag.

Der Ministeriumssprecher erklärte außerdem den Sieg über Washingtons "wahnsinnige Sanktionen" und argumentierte, dass die USA sich zu sehr auf Wirtschaftskriege verließen, um ihre außenpolitische Agenda zu verfolgen. Infolgedessen werde die Wirksamkeit solcher Restriktionen untergraben. Die Sanktionen hätten den Iran dazu veranlasst, Außenhandelsprozesse zu entwickeln, die frei von der Einmischung der USA seien, fügte Khatibzadeh hinzu.

Der Beamte forderte die EU auf, die Verpflichtungen aus dem Nuklearabkommen von 2015 einzuhalten, von dem sich die USA einseitig zurückgezogen hatten. Er warnte davor, dass Unterzeichner des Dokuments, die ihren Teil der Abmachung nicht einhielten und die US-Sanktionen gegen Teheran dulden, "zu Komplizen der Verbrechen gegen das iranische Volk" würden.

Anfang dieses Monats kündigte das US-Finanzministerium in einem neuen Versuch an, das Land vom globalen Finanzsystem auszuschließen und belegte 18 iranische Großbanken mit Sanktionen. Teheran verurteilte diesen Schritt als wirtschaftlichen Terrorismus.

Washington bemühte sich, die Aufhebung des UN-Waffenembargos zu verhindern, und forderte eine Rückkehr zu den UN-Sanktionen, die im Rahmen des Atomabkommens von 2015 aufgehoben wurden. Der einseitige Schritt wurde vom UN-Sicherheitsrat weitgehend angeprangert, wobei sogar europäische Verbündete argumentierten, dass die USA keine rechtliche Befugnis hätten, den Mechanismus auszulösen.

Trotz der Bemühungen der USA läuft das Embargo, das 2007 vom Sicherheitsrat verhängt wurde, diese Woche aus.

