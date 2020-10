Israel: Dutzende Festnahmen bei Protesten gegen Benjamin Netanjahu trotz Corona-Auflagen

Trotz der weiter verschärften Corona-Einschränkungen ist in vielen Städten Israels erneut gegen Premierminister Benjamin Netanjahu demonstriert worden. Mancherorts kam es zu Zusammenstößen zwischen Protestlern und Polizeikräften. Dutzende Menschen wurden festgenommen.

In der Nacht zum Sonntag haben erneut tausende Menschen in ganz Israel gegen den Regierungschef Benjamin Netanjahu und den infolge der COVID-19-Pandemie verhängten Lockdown protestiert. Allein durch das Viertel Florentin in Tel Aviv zogen am Samstagabend mehrere hundert zumeist junge Menschen mit Trommeln und Fahnen. Sie sangen und stimmten Sprechchöre an. Einige trugen die israelische Fahne.

סיכום לשעה חצות: מאות נצורים באלנבי פינת ברנר בין עשרות שוטרים שנמצאים מכל צד וסמויים בתוך הקהל שמבצעים מעצרים מעת לעת אין לי שום דרך לדעת כרגע כמה נעצרו אבל מדובר בכמה עשרות. הבלגן חוגג pic.twitter.com/GzVTfL4nB3 — Bar Peleg (@bar_peleg) October 3, 2020

Wie Medien unter Berufung auf die Bewegung "Schwarze Flaggen" berichteten, protestierten im ganzen Land an Hunderten Orten in kleineren Gruppen geschätzt 100.000 Menschen.

Mancherorts gerieten Polizisten und Demonstranten aneinander. Örtliche Medien berichteten von mindestens 38 Festnahmen allein in Tel Aviv. Die Polizei teilte mit, sie habe Hunderte Menschen wegen Verstoßes gegen Corona-Vorschriften zu Geldstrafen verurteilt, darunter auch eine Frau, die sich in Quarantäne hätte befinden müssen.

Parlament und Regierung hatten in dieser Woche eine umstrittene Einschränkung für Demonstrationen beschlossen: Wer protestieren will, darf dies während des kompletten Lockdowns nur innerhalb eines Umkreises von 1.000 Metern von seinem Zuhause und in Gruppen von maximal 20 Menschen tun. Die befristete Einschränkung ist Teil der geltenden Lockdown-Maßnahmen.

Kritiker bezeichnen die Maßnahmen als antidemokratisch, sie setzen die neuen Protestbeschränkungen mit dem bevorstehenden Prozess gegen Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen in Verbindung. Der Regierungschef bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Netanjahu steht inzwischen auch wegen seines Corona-Krisenmanagements massiv in der Kritik. Proteste werden in erster Linie durch die wirtschaftlichen Auswirkungen befeuert. Die Zahl der täglichen SARS-Cov-2-Infektionen hat am Mittwoch erstmals die Marke von 9.000 Fällen überschritten.

